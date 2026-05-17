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Shakira, "Dai dai" è la canzone per i Mondiali 2026

la curiosità

La cantante colombiana, con Burna Boy, torna protagonista con la nuova canzone dei mondiali, al via l’11 giugno in Messico, Canada e Stati Uniti: si chiama "Dai dai", il titolo è in italiano nonostante gli azzurri non siano qualificati, e nel testo c'è una citazione anche per Paolo Maldini. Shakira ha già firmato due canzoni per la coppa del mondo: la celebre "Waka Waka" per Sudafrica 2010 e "La la la" per Brasile 2014. Qui testo e significato di "Dai dai"

MONDIALI, TUTTI I CONVOCATI

Gli Azzurri non si sono qualificati ma nella canzone di Shakira per i Mondiali 2026 il titolo è in italiano, così come parte del ritornello. E nel testo c’è anche una citazione di una leggenda della nazionale come Paolo Maldini. L’inno ufficiale della Coppa del Mondo di calcio, al via il prossimo 11 giugno in Messico, Canada e Stati Uniti, lo firma ancora una volta lei, Shakira, stavolta insieme all’artista nigeriano Burna Boy. "Dai dai" è il titolo del brano della popstar colombiana, il videoclip è stato anticipato sui social ed è stato girato nello stadio Maracanà a Rio: uscirà prima della partita inaugurale del torneo, Messico-Sudafrica (giovedì 11 giugno alle 21). Il ritornello, come si diceva, è anche in italiano: un incitamento, con la parola ‘dai’ ripetuta in cinque lingue, oltre alla nostra in giapponese, spagnolo, francese e inglese. Shakira canterà "Dai dai" anche nel corso dello show in programma il giorno della finale, in programma il prossimo 19 luglio, durante l’intervallo. 

Dai dai, il testo della canzone di Shakira

Oh-eh-oh-eh (Oh-eh), eh-oh-eh

Oh-eh-oh-eh (Oh-eh), eh-oh-eh

You knew from the day you were born

That here in this place you belong

You been this brave all along

What broke you once made you strong

Dai dai, ikou, dale, allez, let’s go

Dai dai, ikou, dale, allez, let’s go

 

Come follow your desire

Where there’s a will, there’s a way

You are the owner of that fire

No onе can take it away

Sweat and blood to write your story

That is how you pavеd the way

You’re about to reach the glory

Only one step away

 

All the highs and lows

All the tears and the pain

You been there through it all, been through it all

Just do it again

Now you got to believe, I believe

‘Cause you know what it takes

To be living my dream

At the top of your game

 

Feel it, got everything you needed

Now bring it like you mean it

Just like you mean it

Dale, no olvide’ lo que vales

Juega como tú sabes

Como tú sabe’

 

Energy is contagious, you know

And it never fails, no, no

No one’s getting tired, I know

‘Cause you got that fire, ayo

Dream a little higher, let’s go, let’s go, let’s go

 

Ayo

Ayo

 

We’ve taken all that our hearts can hold

We can’t hold on to the past no more (Mmm)

From the dirt and the tears, we make gold

We are more than flesh and bones

 

All the highs and lows (Highs and lows)

All the tears and the pain

You been there through it all, been through it all

Just do it again

Now you got to believe (I believe)

‘Cause you know what it takes

To be living my dream

At the top of your game

 

Feel it, got everything you needed

Now bring it like you mean it

Just like you mean it

Dale, no olvide’ lo que vales

Juega como tú sabes

Como tú sabe’

 

Pelé, Maradona, Maldini, Romário

Cristiano Ronaldo

El Pibe, Iniesta, Beckham y Kaká

Messi, Mbappé, Salah

Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia

US, England, Germany, France

South Africa, España, México, Japan

Korea, Netherlands

 

Oh-eh-oh-eh (Oh-eh), eh-oh-eh

Oh-eh-oh-eh (Oh-eh), eh-oh-eh

 

Knew from the day you were born

Here in this place, you belong

You’ve been this brave all along

What broke you once made you strong (Ow)

Dai dai, ikou, dale, allez, let’s go

Dai dai, ikou, dale, allez, let’s go

Dai dai, ikou, dale, allez, let’s go

Dai dai, ikou, dale, allez, let’s go

Dai dai, la traduzione del testo della canzone di Shakira

Lo sapevi fin dal giorno in cui sei nato

Che questo posto è il posto a cui appartieni

Sei sempre stato così coraggioso

Quello che ti ha spezzato, ti ha reso forte

Dai dai, andiamo, avanti, forza, andiamo

 

Segui il tuo desiderio

Dove c’è voglia, c’è un modo

Sei il padrone di quel fuoco

Nessuno può portartelo via

Sudore e sangue per scrivere la tua storia

È così che hai spianato la strada

Stai per raggiungere la gloria

È solo a un passo di distanza

 

Tutti gli alti e bassi

Tutte le lacrime e il dolore

Tu hai attraversato tutto, tutto quanto

Fallo soltanto un’altra volta

Ora devi crederci, io ci credo

Perché tu sai cosa serve

Per vivere il mio sogno

Al culmine della tua carriera

 

Percepiscilo, hai tutto quello di cui avevi bisogno

Ora portalo fuori come lo volessi davvero

Proprio come lo vuoi davvero

Avanti, non dimenticare quanto vali

Gioca come sai

Come sai

 

L’energia è contagiosa, lo sai

E non delude mai, no, no

Nessuno si sta stancando, lo so

Perché hai quel fuoco

Sogna un po’ più in grande, andiamo, andiamo, andiamo

 

 

Abbiamo preso tutto ciò che i nostri cuori possono contenere

Non possiamo più aggrapparci al passato

Dal fango e dalle lacrime, creiamo oro

Siamo più che carne e ossa

 

Tutti gli alti e bassi

Tutte le lacrime e il dolore

Tu hai attraversato tutto, tutto quanto

Fallo soltanto un’altra volta

Ora devi crederci (Io ci credo)

Perché tu sai cosa serve

Per vivere il mio sogno

Al culmine della tua carriera

 

Percepiscilo, hai tutto quello di cui avevi bisogno

Ora portalo fuori come lo volessi davvero

Proprio come lo vuoi davvero

Avanti, non dimenticare quanto vali

Gioca come sai

Come sai

 

Pelé, Maradona, Maldini, Romário

Cristiano Ronaldo

El Pibe, Iniesta, Beckham e Kaká

Messi, Mbappé, Salah

Brasile, Uruguay, Argentina, Colombia

USA, Inghilterra, Germania, Francia

Sud Africa, Spagna, Messico, Giappone

Corea, Paesi Bassi

 

 

Lo sapevi fin dal giorno in cui sei nato

Che questo posto è il posto a cui appartieni

Sei sempre stato così coraggioso

Quello che ti ha spezzato, ti ha reso forte 

Dai dai, andiamo, avanti, forza, andiamo

Shakira e Mondiali, il precedente di Waka Waka

Non è la prima volta che Shakira firma l’inno ufficiale della Coppa del Mondo Fifa. Era già accaduto nel 2010 per i Mondiali in Sudafrica, quando la cantante colombiana presentò la celebre "Waka Waka (This Time for Africa)", successo planetario diventato la canzone più ascoltata di quell’anno ma rimasta per un decennio e più il video musicale legato alla Fifa più visto su YouTube. Un successo straordinario, non replicato quattro anni dopo l’edizione sudafricana, con il brano "La la la", pubblicato come inno ufficiale di Brasile 2014.

Shakira: “Con Italia legame indissolubile”

"In me c’è del sangue italiano -ha detto Shakira in un'intervista a Il Corriere della Sera- è un legame indissolubile: sono innamorata della vostra cultura e ho amici italiani fantastici. Per questo sono triste, il giorno in cui non vi siete qualificati ero sconvolta". La cantante ha anche spiegato il significato del ritornello di ‘Dai dai’: "È molto di più di una semplice canzone della Coppa del mondo. È soprattutto un messaggio per ogni bambino a cui è stato detto che il suo sogno è troppo grande".

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