Shakira, "Dai dai" è la canzone per i Mondiali 2026la curiosità
La cantante colombiana, con Burna Boy, torna protagonista con la nuova canzone dei mondiali, al via l’11 giugno in Messico, Canada e Stati Uniti: si chiama "Dai dai", il titolo è in italiano nonostante gli azzurri non siano qualificati, e nel testo c'è una citazione anche per Paolo Maldini. Shakira ha già firmato due canzoni per la coppa del mondo: la celebre "Waka Waka" per Sudafrica 2010 e "La la la" per Brasile 2014. Qui testo e significato di "Dai dai"
Gli Azzurri non si sono qualificati ma nella canzone di Shakira per i Mondiali 2026 il titolo è in italiano, così come parte del ritornello. E nel testo c’è anche una citazione di una leggenda della nazionale come Paolo Maldini. L’inno ufficiale della Coppa del Mondo di calcio, al via il prossimo 11 giugno in Messico, Canada e Stati Uniti, lo firma ancora una volta lei, Shakira, stavolta insieme all’artista nigeriano Burna Boy. "Dai dai" è il titolo del brano della popstar colombiana, il videoclip è stato anticipato sui social ed è stato girato nello stadio Maracanà a Rio: uscirà prima della partita inaugurale del torneo, Messico-Sudafrica (giovedì 11 giugno alle 21). Il ritornello, come si diceva, è anche in italiano: un incitamento, con la parola ‘dai’ ripetuta in cinque lingue, oltre alla nostra in giapponese, spagnolo, francese e inglese. Shakira canterà "Dai dai" anche nel corso dello show in programma il giorno della finale, in programma il prossimo 19 luglio, durante l’intervallo.
Dai dai, il testo della canzone di Shakira
Oh-eh-oh-eh (Oh-eh), eh-oh-eh
Oh-eh-oh-eh (Oh-eh), eh-oh-eh
You knew from the day you were born
That here in this place you belong
You been this brave all along
What broke you once made you strong
Dai dai, ikou, dale, allez, let’s go
Dai dai, ikou, dale, allez, let’s go
Come follow your desire
Where there’s a will, there’s a way
You are the owner of that fire
No onе can take it away
Sweat and blood to write your story
That is how you pavеd the way
You’re about to reach the glory
Only one step away
All the highs and lows
All the tears and the pain
You been there through it all, been through it all
Just do it again
Now you got to believe, I believe
‘Cause you know what it takes
To be living my dream
At the top of your game
Feel it, got everything you needed
Now bring it like you mean it
Just like you mean it
Dale, no olvide’ lo que vales
Juega como tú sabes
Como tú sabe’
Energy is contagious, you know
And it never fails, no, no
No one’s getting tired, I know
‘Cause you got that fire, ayo
Dream a little higher, let’s go, let’s go, let’s go
Ayo
Ayo
We’ve taken all that our hearts can hold
We can’t hold on to the past no more (Mmm)
From the dirt and the tears, we make gold
We are more than flesh and bones
All the highs and lows (Highs and lows)
All the tears and the pain
You been there through it all, been through it all
Just do it again
Now you got to believe (I believe)
‘Cause you know what it takes
To be living my dream
At the top of your game
Feel it, got everything you needed
Now bring it like you mean it
Just like you mean it
Dale, no olvide’ lo que vales
Juega como tú sabes
Como tú sabe’
Pelé, Maradona, Maldini, Romário
Cristiano Ronaldo
El Pibe, Iniesta, Beckham y Kaká
Messi, Mbappé, Salah
Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia
US, England, Germany, France
South Africa, España, México, Japan
Korea, Netherlands
Oh-eh-oh-eh (Oh-eh), eh-oh-eh
Oh-eh-oh-eh (Oh-eh), eh-oh-eh
Knew from the day you were born
Here in this place, you belong
You’ve been this brave all along
What broke you once made you strong (Ow)
Dai dai, ikou, dale, allez, let’s go
Dai dai, ikou, dale, allez, let’s go
Dai dai, ikou, dale, allez, let’s go
Dai dai, ikou, dale, allez, let’s go
Dai dai, la traduzione del testo della canzone di Shakira
Lo sapevi fin dal giorno in cui sei nato
Che questo posto è il posto a cui appartieni
Sei sempre stato così coraggioso
Quello che ti ha spezzato, ti ha reso forte
Dai dai, andiamo, avanti, forza, andiamo
Segui il tuo desiderio
Dove c’è voglia, c’è un modo
Sei il padrone di quel fuoco
Nessuno può portartelo via
Sudore e sangue per scrivere la tua storia
È così che hai spianato la strada
Stai per raggiungere la gloria
È solo a un passo di distanza
Tutti gli alti e bassi
Tutte le lacrime e il dolore
Tu hai attraversato tutto, tutto quanto
Fallo soltanto un’altra volta
Ora devi crederci, io ci credo
Perché tu sai cosa serve
Per vivere il mio sogno
Al culmine della tua carriera
Percepiscilo, hai tutto quello di cui avevi bisogno
Ora portalo fuori come lo volessi davvero
Proprio come lo vuoi davvero
Avanti, non dimenticare quanto vali
Gioca come sai
Come sai
L’energia è contagiosa, lo sai
E non delude mai, no, no
Nessuno si sta stancando, lo so
Perché hai quel fuoco
Sogna un po’ più in grande, andiamo, andiamo, andiamo
Abbiamo preso tutto ciò che i nostri cuori possono contenere
Non possiamo più aggrapparci al passato
Dal fango e dalle lacrime, creiamo oro
Siamo più che carne e ossa
Tutti gli alti e bassi
Tutte le lacrime e il dolore
Tu hai attraversato tutto, tutto quanto
Fallo soltanto un’altra volta
Ora devi crederci (Io ci credo)
Perché tu sai cosa serve
Per vivere il mio sogno
Al culmine della tua carriera
Percepiscilo, hai tutto quello di cui avevi bisogno
Ora portalo fuori come lo volessi davvero
Proprio come lo vuoi davvero
Avanti, non dimenticare quanto vali
Gioca come sai
Come sai
Pelé, Maradona, Maldini, Romário
Cristiano Ronaldo
El Pibe, Iniesta, Beckham e Kaká
Messi, Mbappé, Salah
Brasile, Uruguay, Argentina, Colombia
USA, Inghilterra, Germania, Francia
Sud Africa, Spagna, Messico, Giappone
Corea, Paesi Bassi
Lo sapevi fin dal giorno in cui sei nato
Che questo posto è il posto a cui appartieni
Sei sempre stato così coraggioso
Quello che ti ha spezzato, ti ha reso forte
Dai dai, andiamo, avanti, forza, andiamo
Shakira e Mondiali, il precedente di Waka Waka
Non è la prima volta che Shakira firma l’inno ufficiale della Coppa del Mondo Fifa. Era già accaduto nel 2010 per i Mondiali in Sudafrica, quando la cantante colombiana presentò la celebre "Waka Waka (This Time for Africa)", successo planetario diventato la canzone più ascoltata di quell’anno ma rimasta per un decennio e più il video musicale legato alla Fifa più visto su YouTube. Un successo straordinario, non replicato quattro anni dopo l’edizione sudafricana, con il brano "La la la", pubblicato come inno ufficiale di Brasile 2014.
Shakira: “Con Italia legame indissolubile”
"In me c’è del sangue italiano -ha detto Shakira in un'intervista a Il Corriere della Sera- è un legame indissolubile: sono innamorata della vostra cultura e ho amici italiani fantastici. Per questo sono triste, il giorno in cui non vi siete qualificati ero sconvolta". La cantante ha anche spiegato il significato del ritornello di ‘Dai dai’: "È molto di più di una semplice canzone della Coppa del mondo. È soprattutto un messaggio per ogni bambino a cui è stato detto che il suo sogno è troppo grande".