La cantante colombiana, con Burna Boy, torna protagonista con la nuova canzone dei mondiali, al via l’11 giugno in Messico, Canada e Stati Uniti: si chiama "Dai dai", il titolo è in italiano nonostante gli azzurri non siano qualificati, e nel testo c'è una citazione anche per Paolo Maldini. Shakira ha già firmato due canzoni per la coppa del mondo: la celebre "Waka Waka" per Sudafrica 2010 e "La la la" per Brasile 2014. Qui testo e significato di "Dai dai"

Gli Azzurri non si sono qualificati ma nella canzone di Shakira per i Mondiali 2026 il titolo è in italiano, così come parte del ritornello. E nel testo c’è anche una citazione di una leggenda della nazionale come Paolo Maldini . L’ inno ufficiale della Coppa del Mondo di calcio , al via il prossimo 11 giugno in Messico, Canada e Stati Uniti , lo firma ancora una volta lei, Shakira, stavolta insieme all’artista nigeriano Burna Boy . " Dai dai " è il titolo del brano della popstar colombiana, il videoclip è stato anticipato sui social ed è stato girato nello stadio Maracanà a Rio: uscirà prima della partita inaugurale del torneo, Messico-Sudafrica (giovedì 11 giugno alle 21). Il ritornello, come si diceva, è anche in italiano : un incitamento, con la parola ‘ dai ’ ripetuta in cinque lingue, oltre alla nostra in giapponese , spagnolo , francese e inglese . Shakira canterà "Dai dai" anche nel corso dello show in programma il giorno della finale, in programma il prossimo 19 luglio, durante l’intervallo.

Shakira: “Con Italia legame indissolubile”

"In me c’è del sangue italiano -ha detto Shakira in un'intervista a Il Corriere della Sera- è un legame indissolubile: sono innamorata della vostra cultura e ho amici italiani fantastici. Per questo sono triste, il giorno in cui non vi siete qualificati ero sconvolta". La cantante ha anche spiegato il significato del ritornello di ‘Dai dai’: "È molto di più di una semplice canzone della Coppa del mondo. È soprattutto un messaggio per ogni bambino a cui è stato detto che il suo sogno è troppo grande".