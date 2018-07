L’Argentina e quella benedizione mancata…

Prima dei Mondiali, ad inizio maggio, papa Francesco aveva invitato la nazionale argentina in Vaticano per ricevere una benedizione. Tuttavia, l’AFA non aveva in programma alcun viaggio in Italia e non è stato possibile organizzarne una. L’ultima visita dell’Argentina alla Santa Sede fu in occasione di un’amichevole con l’Italia nel 2013 che si giocò proprio allo stadio Olimpico. Chissà, però, che visti i risultati dell’Albiceleste non sarebbe stato meglio raccogliere l’invito del Pontefice.