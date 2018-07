Le semifinali del Mondiale: orari e calendario

Sono rimaste in quattro, tutte europee. E si giocheranno la finalissima di Mosca in programma domenica 15 luglio: sono Francia-Belgio e Croazia-Inghilterra le semifinali dei Mondiali 2018, due sfide imprevedibili come del resto lo è stata gran parte di questa Coppa del Mondo. Toccherà prima a Francia e Belgio, poi a Croazia e Inghilterra: ecco il programma delle due semifinali.

Francia-Belgio, martedì 10 luglio ore 20

Les bleus contro i Diavoli Rossi, la sfida che decreterà la prima semifinalista si giocherà a San Pietroburgo martedì alle 20 (le 21 in Russia). Dopo aver vinto il proprio girone, la squadra di Deschamps ha eliminato due sudamericane, l'Argentina agli ottavi e l'Uruguay ai quarti, battendole rispettivamente 4-3 e 2-0. Il Belgio, dopo la sofferta ma entusiasmante rimonta contro il Giappone agli ottavi (da 0-2 a 3-2), ha battuto una grande favorita come il Brasile nei quarti. A San Pietroburgo si giocherà anche la finale per il 3°/4° posto.



Croazia-Inghilterra, mercoledì 11 luglio ore 20

La seconda semifinale andrà in scena invece allo stadio Luzhniki di Mosca, lo stesso che ospiterà la finalissima. Mercoledì alle 20 (le 21 in Russia), scenderanno in campo i croati reduci da due estenuanti vittorie ai calci di rigore, contro Danimarca agli ottavi e Russia ai quarti, e l'Inghilterra. La squadra di Southgate ha avuto la meglio sulla Colombia sempre ai calci di rigore, sfatando una vera e propria maledizione; ai quarti ha invece eliminato la Svezia battendola 2-0.