Meglio di Achille. Il gatto che per Russia 2018 ha sostituito il polpo Paul ha un rivale non indifferente: si tratta di Eden Hazard. Sì, perché il capitano del Belgio ha previsto ben tre delle quattro semifinaliste del Mondiale, venendo "disatteso" dall'Argentina. Un tabellone del torneo realizzato tramite una applicazione per smartphone a due giorni dall'inizio della competizione, quindi in tempi non indifferenti, che permetteva la compilazione della griglia per la corsa alla Coppa del Mondo. Non venivano richiesti risultati esatti dei gironi, ma semplicemente il tabellone dagli ottavi di finale in poi. Ben tre gli abbinamenti azzeccati (Uruguay-Portogallo, Brasile-Messico e Inghilterra-Colombia) e undici qualificate su sedici. A deludere le previsioni del belga sono state l'Argentina (addirittura semifinalista nella griglia) e Germania, eliminata ai quarti dall'Inghilterra effettivamente nella top 4 di Russia 2018. La parte alta del tabellone rispecchia la realtà dai quarti in poi: Francia vincente contro l'Uruguay e il suo Belgio semifinalista dopo aver battuto il Brasile. Tre su quattro, quindi, con l'esclusione dell'Argentina: Hazard meglio del gatto Achille.