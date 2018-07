Sono rimaste in quattro, sia in campo che sugli spalti, anche se il giudizio del terreno di gioco e quello emerso dalle vostre preferenze non è stato lo stesso. Il Mondiale della Bellezza, che prosegue contemporaneamente a quello di Russia 2018, sta entrando nella fase finale. Si sono conclusi i quarti e sono stati definiti i nomi delle semifinaliste, avanzate in questa Coppa del Mondo parallela in base ai vostri voti. E sarete ancora voi a decidere i nomi delle finaliste e la nazionalità vincitrice in questa competizione che ha coinvolto le donne più belle dei Mondiali. Dalle wags alle modelle, orgogliose della propria nazionalità. In corsa, ci sono ancora Argentina, Brasile, Svezia e Russia.

Argentina - Brasile , martedì 10 luglio

La prima semifinale dei Mondiali della bellezza è il derby sudamericano Argentina-Brasile. Una super sfida che contrappone alcune tra le donne più belle del mondo. Da un lato, la squadra di Belen Rodriguez (che ai quarti ha battuto l'Uruguay con il 64% dei voti), ma non solo. La showgirl argentina è in ottima compagnia. Parliamo di super "wags": dalla moglie di Leo Messi alla sexy Daniela Rendon, dolce metà del portiere Franco Armani. Il Brasile? Ecco uno schieramento "top": Gisele Bündchen, Alessandra Ambrosio, Adriana Lima, Lais Ribeiro e Bruna Marquezine, la fidanzata della stella Neymar. Ai quarti, le brasiliane sono state preferite alle "diavole" del Belgio con il 64% dei voti.

Svezia -Russia, mercoledì 11 luglio

Dopo Argentina-Brasile, si prosegue con Svezia-Russia, l'altra semifinale in programma al Mondiale della bellezza. Le biondissime svedesi (reduci dalla vittoria sulle colombiane) sfideranno le padroni di casa della Russia, con l'obiettivo di conquistare un posto in finale. Vi ricordate la formazione svedese? Victoria Silvstedt, Elsa Hosk, la freestyler Astrid Ericsson e la super sexy Zhara Nilsson. E poi le wags, splendide ai Mondiali russi: le compagne di Granqvist, Lindelöf, Hiljemark, Ekdal, Krafth, Rohden e tante altre. Le russe rispondono così: dall'ex di Cristiano Ronaldo e super sexy Irina Shayk all'ambasciatrice dei Mondiali Victoria Lopyreva. E ancora Maria Sharapova, le modelle Natalia Vodianova, Tanya Mityushina e Victoria Bonya. Insomma, le padrone di casa non possono farsi trovare impreparate...