La febbre-Mondiale sta contagiando tutti in Inghilterra. Non c’è persona che non abbia nella testa il motivetto “Football’s coming home”, che non creda, almeno un po’, che dopo oltre cinquant’anni la Nazionale dei Tre Leoni possa tornare sul tetto del mondo. Magari ci crede anche Joe Hart, il portiere del West Ham, che però durante il quarto di finale contro la Svezia non era davanti alla tv, e nemmeno allo stadio. O meglio in uno stadio era, ma di cricket. Quello di Shrewsbury, la sua città natale, dove si è esibito in un match della Birmingham & District Premier Cricket League. Vinto, salvo perdere il ritorno.