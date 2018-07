Football's coming home. Erano 22 anni che gli inglesi sognavano di ricantarla di nuovo, da quella tristissima notte di Londra del 30 giugno 1996 in cui la Germania conquistò l'accesso alla finale degli Europei battendo i Tre Leoni ai calci di rigore. Una serata in cui si ripresentò quella terribile maledizione dagli 11 metri, con Southgate a portare la croce di quella sconfitta. Proprio lui che, contro la Colombia e nelle vesti di allenatore, ha spezzato questa tradizione negativa. In questi anni il coro più famoso Oltremanica non è stato abbandonato, ma tirato fuori dalla polvere a ogni edizione di Mondiale o Europeo che si è disputato. Quasi mai però, dopo il suo celebrativo anno d'esordio, il motivetto era stato intonato dai tifosi inglesi per la conquista di un quarto di finale, un traguardo raggiunto solo nel 2006 prima dell'ultimo successo rimediato ai danni della Colombia. Anche allora il ponte tra i gironi e i quarti era stato rappresentato da una squadra sudamericana, l'Ecuador, ma il successivo cammino si era interrotto poi contro il Portogallo. Come? Con i rigori, as usual. In sintesi, un ventennio di sofferenza, delusione e sfortuna per i tifosi dei Tre Leoni, ma quella canzone, scritta dai The Lightning Seeds, era stata ideata partendo proprio da questo sentimento negativo. Il testo recitava infatti le numerose delusioni raccolte dopo il 1966 dagli inglesi e come queste non avessero mai impedito ai supporters di crederci ancora e nutrire grosse aspettative per il torneo successivo, con la speranza di «riportare il trofeo in patria, la casa del calcio». Un sogno che potrebbe divenire realtà quest'anno, con un tabellone sulla carta alla portata dei Leoni d'Inghilterra, a partire dal prossimo impegno contro la Svezia. Ecco perché si è riacceso l'entusiasmo e il coro Football's coming home è tornato a essere cantato a squarciagola. Proprio come nel '96, quando da padroni di casa la vittoria finale era così vicina da poterne sentire l'odore.