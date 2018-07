Leo, CR7 e Davor Suker

La Croazia non è mai stata a Kazan, in quell’hotel dove invece aveva alloggiato l’Argentina prima degli ottavi di finale persi contro la Francia. Ai tempi la notizia aveva fatto sorridere. Messi finalmente segna e con la sua albiceleste conquista il pass per la fase a eliminazione diretta, salvo poi trovarsi il faccione del rivale di sempre appena aperta la finestra della stanza. Kazan corse allora subito ai ripari, disegnando un murale anche per Leo. Ora il terzo fuoriclasse, Luka Modric, nelle foto diffuse dalla TASS, l’agenzia di stampa ufficiale russa. Quinto in classifica nello scorso Pallone d’Oro. Diciassettesimo l’anno prima ancora. Modric in caso di clamoroso trionfo Mondiale croato potrebbe davvero spuntarla anche come numero uno al mondo. Come Davor Suker (suo presidente di federazione) e meglio di Davor Suker. Che nel 1998 finì soltanto secondo. Dietro a Zidane, che lo batté proprio in semifinale. E tocca ora a Luka riscrivere la storia.