Sul taccuino dell'Inter c'è un nome tutto nuovo, uno di quelli talmente importanti che quando provi a scriverli trema anche la mano. L'identikit è di quelli già noti: biondo, capelli lunghi, bassino, baricentro basso e grande tecnica. Gioca a centrocampo ed è il faro del Real Madrid. Avete già capito di chi parliamo, vero? Luka Modric. Sì, proprio lui, è tutto vero. Il croato - reduce dalla finale Mondiale disputata con la sua Croazia - è il grande obiettivo dei nerazzurri a centrocampo, insieme ad Arturo Vidal ovviamente. L'Inter ha fiutato questa possibilità e ci si è fiondata subito, avviando già i primi contatti con l'agente. Risultato? Disponibilità del giocatore ad un eventuale trasferimento a Milano. Inoltre, nell'Inter giocheranno tre croati (Brozovic, Perisic e l'ultimo arrivato dall'Atletico Madrid, Sime Vrsaljko). E Luka Modric andrebbe ad "occupare" il quarto slot, raggiungendo i suoi compagni di nazionale con cui ha condiviso l'ultima esperienza del Mondiale di Russia. Feeling, intesa, tre amici sui Navigli. A San Siro. L'apertura di Luka c'è stata. L'operazione sembra impossibile, anche solo da scrivere o pensare. Modric guadagna sui 10 milioni l'anno, il Real ha già perso Ronaldo e perdere anche il croato sarebbe una mazzata. L'affare è di quelli davvero complicati, ma mai dire mai. L'Inter ha visto uno spiraglio.

La situazione Vidal

E Arturo Vidal? L'Inter non l'ha mollato ovviamente, è ancora un obiettivo, ma prima vuole capire se ci sono margini per un eventuale trasferimento di Modric. Sarebbe un grande colpo, parliamo di un giocatore di fama internazionale, perno del Real e della Nazionale, fresco vincitore della Champions League. Insomma, un fenomeno assoluto. Un top player per rispondere a Cristiano Ronaldo e chiudere un mercato decisamente da urlo (Nainggolan, Politano, Lautaro Martinez, de Vrij, Asamoah...). E Vidal aspetta. Se nei prossimi giorni l'Inter non troverà uno spiraglio per assicurarsi Modric, allora chiuderà per il cileno.