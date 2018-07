I gol di Griezmann e le sgroppate di Mbappé, certo. Ma se la Francia è arrivata così avanti in questa Coppa del Mondo, una parte del merito - una parte molto importante - ce l'ha un altro giocatore, che vive nell'ombra: N'golo Kanté. Non si parla tanto di lui, ma i suoi compagni sono consapevoli della fortuna che hanno nel condividere il campo con il mediano del Chelsea. "Si ha l'impressione di giocare in dodici", ha detto Oliver Giroud. Gli fa eco Paul Pogba: "Corre dappertutto, ha quindici polmoni", ha detto dopo la vittoria contro il Perù nella fase a gironi. Forse l'ex centrocampista della Juventus ha un po' esagerato, ma il dubbio che ci sia qualcosa di eccezionale nel corpo di Kanté se lo sono posti in tanti. Addirittura la rivista francese So Foot ha telefonato al reparto di pneumologia di un ospedale per chiedere se sia possibile che abbia tra polmoni. "No, mi dispiace, sarebbe comodo, ma non abbiamo mai visto una persona così", è stata la risposta.