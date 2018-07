Il Mondiale della bellezza, così come il tabellone di Russia 2018, prosegue con le due semifinali. Il verdetto deciso dal campo è opposto a quello degli spalti, scelto in base ai vostri voti e alle vostre preferenze. In Russia si sfideranno Francia-Belgio e Croazia-Inghilterra. Invece, nell'altra Coppa del Mondo parallela, quella che coinvolge le donne più belle del Mondiale, si affronteranno Argentina-Brasile e Svezia-Russia, con l'obiettivo di conquistare un posto in finale. Il primo match in programma è proprio il derby sudamericano di oggi, dal quale uscirà il nome della prima finalista. Mercoledì 11, invece, sarà il giorno dedicato a Svezia -Russia. Sarete ancora voi a decidere i nomi delle finaliste e la nazionalità vincitrice del Mondiale della bellezza. Da un lato ci sono le argentine capitanate da Belen Rodriguez, dall'altro le brasiliane con Adriana Lima. Chi preferite?