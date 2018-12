Il Mondiale del 2022 che si giocherà in Qatar sarà una rivoluzione a 360 gradi. Non solo le nazionali si affronteranno nel periodo invernale - la competizione partirà il 21 novembre e terminerà il 18 dicembre - ma a subire cambiamenti saranno anche gli orari delle gare stesse. Secondo quanto affermato da Nasser Al-Khater, segretario generale aggiunto del comitato organizzatore della Coppa del Mondo 2022, infatti, si potrebbe assistere per la prima volta a un programma con quattro fasce orarie giornaliere. “Esiste la proposta di spalmare le partite del Mondiale in quattro orari diversi - ha spiegato Al-Khater a Qatar TV - Le partite potrebbero quindi disputarsi alle 13, 16, 19 e 22 ore locali. Al momento il format prevede tre partite al giorno, ma stiamo programmando di arrivare a quattro perché il tempo sarà buono e tutti gli stadi sono dotati di aria condizionata”.

In Italia gare alle 11 di mattina

Possibile, dunque, che in Italia ci si ritrovi ad assistere ad alcuni match del Mondiale in orario mattutino, ovvero alle 11 (le 13 di Doha, ndr). La quarta fascia oraria che potrebbe essere inserita giustifica anche la minore durata della competizione (solo 29 giorni, contro i 32 di Russia 2018), che costringerebbe dunque gli organizzatori a rendere più fitte le giornate del Torneo. Al-Khater ha anche spiegato come tutti gli stadi saranno completati entro il prossimo anno: "Lo stadio Khalifa è già stato ristrutturato, Al-Wakrah, Al-Bayt e Al-Rayyan saranno terminati nel 2019".