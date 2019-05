Missione compiuta per l’Italia di Paolo Nicolato, qualificata con 90 minuti d’anticipo agli ottavi di finale del Mondiale Under 20. Dopo il successo all’esordio contro il Messico, gli Azzurrini si ripetono non senza sofferenza con l’Ecuador: l’1-0 finale targato Pinamonti porta anche le firme di Plizzari (rigore parato a Campana) e di un reparto difensivo che ha retto nella ripresa all’assalto dei sudamericani nonostante l’inferiorità numerica (rosso a Porozo al 41’). Al comando del gruppo B con 6 punti e già ammessa alla fase ad eliminazione diretta, l’Italia affronterà mercoledì il Giappone (ore 18.00 a Bydgoszcz) per blindare la leadership: asiatici al 2° posto con 4 punti dopo il 3-0 rifilato nel pomeriggio al Messico.

Pinamonti-gol, Plizzari decisivo: Italia U20 qualificata agli ottavi

Preceduto dal netto successo del Giappone nella corsa al primato del girone, Nicolato conferma l’undici base che ha convinto all’esordio: intoccabile il 3-5-2 con Pellegrini mezzala e la coppia d’attacco Pinamonti-Scamacca. Solo una novità invece nell’Ecuador, gruppo vittorioso nell’ultimo Sub-20 sudamericano: fuori Mina in difesa rimpiazzato da Vallecilla, fari puntati sul centravanti Campana. Complice il risultato maturato nel pomeriggio, sono proprio i sudamericani a premere in avvio: Plizzari si supera in rapida successione su Alvarado e Cifuentes, doppia ghiotta opportunità negata dal portiere del Milan. E non perdona invece al 15’ capitan Pinamonti: cross di Pellegrini, torre del prezioso Scamacca e girata vincente dell’attaccante apprezzato in stagione a Frosinone. Azzurrini ordinati in campo a guastare le trame dell’Ecuador, nuovamente al tiro con Cifuentes (centrale) ma ridotti in 10 dal minuto 41: rosso diretto a Porozo che entra in maniera folle su Tripaldelli, espulsione giustificata dal contributo dal Var. Ed è sempre il Var pochi istanti più tardi a concedere un rigore alla Tricolor: Del Prato (ammonito) trattiene Cifuentes in area, Campana si presenta dal dischetto ma Plizzari è superlativo e nega il pareggio prima dell’intervallo. Avanti di un gol e di un uomo, i ragazzi di Nicolato cercano il jolly dalla distanza con Esposito e Scamacca tuttavia la pressione dell’Ecuador provoca problemi: provvidenziale Ranieri in chiusura su Alvarado, pericoloso anche il neoentrato Plaza dal tiro deviato da Del Prato. Azzurrini in apnea sulla spinta degli avversari: Plizzari mette un’altra pezza sull’incursione dell’ottimo Cifuentes, rischi eccessivi ma ripagati dal successo al fischio finale. Italia qualificata agli ottavi in attesa dell'ultimo impegno contro il Giappone.