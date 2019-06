Andrea Pinamonti è stato tra i grandi protagonisti dell'Italia al Mondiale Under 20 e, al momento dell'eliminazione, è certamente tra i più delusi della squadra di Nicolato. Gli azzurri sono stati eliminati dall'Ucraina in semifinale, sconfitti per 1-0 e fermati in pieno recupero anche dall'arbitro che ha annullato il gol del pareggio di Scamacca. E a fine partita Andrea Pinamonti non resiste e scoppia in lacrime durante l'intervista: "Fa tanto male perché ci credevamo, ci hanno tolto questo gol all'ultimo ma eravamo convinti fosse regolare. Questo è il calcio. Non ci possiamo rimproverare nulla, anche in questa semifinale abbiamo dato tutto. Ma il calcio è anche questo e a volte va così", le parole dell'attaccante ai microfoni di Sky Sport.