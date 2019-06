Una vera e propria beffa. L’Italia Under 20 è stata eliminata in semifinale dall’Ucraina e non giocherà la prima finale della sua storia al Mondiale di categoria. Dopo un buon inizio secondo tempo, con tante occasioni, hanno subito un gol al 65’ da Buletsa. Nel finale, però, succede di tutto: prima Capone sfiora va vicinissimo all'1-1. Poi, al 92' Scamacca riesce a segnare il gol del pari che avrebbe portato la sfida ai supplementari. Nel prendere posizione, però, allarga un po' il gomito, Bondar crolla a terra. L’arbitro del match in un primo momento sembra titubante, poi convalida. Sollecitato probabilmente dal Var, decide di andare a rivedere l’occasione e annulla il gol. Tra le proteste degli azzurrini. Rivedendo l’azione però non si riesce a capire dove sia il grave errore del direttore di gara, presupposto di ogni intervento del Var.