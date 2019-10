Durante la partita della prima giornata del gruppo E dei mondiali Under 17 tra Tagikistan e Camerun, terminata 1-0 grazie al gol su rigore di Rahmatov dopo 51 minuti, la nazionale asiatica ha messo in atto un insolito schema su calcio di punizione nel finale del match. Nonostante l'imprevedibilità e l'estrema fantasia nei movimenti dei giocatori del Tagikistan non è arrivata la rete del raddoppio. Ma alla fine è arrivata comunque la festa per i primi tre punti conquistati