Lautaro-Correa, rimonta "italiana" dell'Argentina

Nell'Argentina sono tre i volti noti del calcio italiano dal 1': Quarta - recente colpo del mercato della Fiorentina in difesa - più De Paul a centrocampo e Lautaro davanti. L'interista è partner d'attacco di Messi e Ocampos, mentre a centrocampo, oltre al dieci dell'Udinese, ci sono Paredes e Palacios. Che la partita non sia semplice per la Selección lo dice l'avvio di match: pronti e via Moreno manda fuori di poco un'ottima occasione di testa. Serviranno pochi altri minuti allo stesso Moreno, pescato colpevolmente libero tra i due centrali, per vantaggio e quinto gol personale alla Selección. Un brutto colpo per l'Argentina che però riesce a rialzarsi e chiudere bene la frazione: prima Paredes colpisce un palo, poi Lautaro trova il pari. Per il toro un fortunato rimpallo: Carrasco rinvia in area ma lo colpisce in pieno regalando il rocambolesco 1-1 e il decimo gol con l'albiceleste. E addirittura il primo segnato non da Messi in un match di qualificazioni per l'Argentina da quattro anni (era il novembre 2016 quando Pratto e Di Maria trovarono il gol contro la Colombia: da allora o nessuna rete o rete di Leo).

Nella ripresa subito dentro altri volti noti della A: il Correa della Lazio per Ocampos, mentre il Dominguez del Bologna entra per De Paul. Al 75' la prima grande chance della ripresa porta ancora la firma di Lautaro: lampo di Messi che lancia in porta Martinez defilato sul centro destra, ma la risposta del portiere Lampe è formidabile. Solo il preludio al gol: al minuto 79 Lautaro questa volta veste i panni dell'assistman e smarca Correa in area: mancino di prima e risultato ribaltato dopo una lunghissima analisi Var (che porterà a sette minuti di recupero) sulla posizione iniziale del toro. Tre punti per l'Argentina che torna a vincere a La Paz quindici anni dopo l'ultima volta.

BOLIVIA-ARGENTINA 1-2

24' Moreno (B), 45' Lautaro (A), 79' Correa (A)