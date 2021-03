C'è un solo "italiano" nei convocati della Francia per le prossime sfide contro Ucraina, Kazakistan e Bosnia, valide per le qualificazioni ai Mondiali del 2022. Si tratta di Adrien Rabiot, inserito da Didier Deschamps nell'elenco dei 26 giocatori che rappresenteranno i Bleus. Una chiamata importante per il centrocampista della Juventus, rientrato ormai stabilmente nel gruppo della Nazionale francese dopo il periodo di allontanamento in seguito alle polemiche relative all'esclusione dai Mondiali del 2018. Se Rabiot da un lato può sorridere, nulla da fare per Theo Hernandez: l'esterno del Milan ancora una volta non è stato convocato. Tra gli altri assenti anche Tolisso, Upamecano, Fekir e Nzonzi. In attacco torna per la prima volta dal novembre 2018 Ousmane Dembélé, chiamati nonostante le condizioni non ottimali anche Coman, Pogba e Martial.