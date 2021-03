La nazionale portoghese è in ritiro alla Continassa e giocherà questo mercoledì a Torino contro l'Azerbaijan. Il ct Santos: "Gli piace giocare alla Juve. Il futuro? Gli darò un consiglio se me lo chiederà"

Cristiano Ronaldo ritrova il sorriso in nazionale. "Portogallo!" ha scritto sul proprio profilo Instagram, postando alcuni scatti con la maglia dei lusitani che si allenano alla Continassa, il centro sportivo concesso dalla Juventus. Dopo le recenti delusioni in bianconero (l'eliminazione dalla Champions League contro il Porto e la clamorosa sconfitta interna di domenica contro il Benevento, CR7 è pronto a tornare in campo: lo farà questo mercoledì sfidando l'Azerbaijan allo Juventus Stadium, nella prima gara di qualificazione ai Mondiali del 2022 in Qatar. La partita di gioca a Torino a causa delle restrizioni dovute al Covid.