In attesa degli Europei, tornano in campo le nazionali per le qualificazioni ai Mondiali del Qatar. Aspettando gli Azzurri, impegni già suggestivi per molte squadre. Netta vittoria della Turchia ai danni dell'Olanda per 4-2: in gol Calhanoglu. La Francia affronta l'ostica Ucraina, interessante sfida tra Belgio e Galles. In programma anche il 'derby' Slovenia-Croazia