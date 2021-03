La gara tra Albania e Inghilterra, gara valida per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 in programma domenica alle ore 18 allo Stadio Nazionale "Air Albania" di Tirana (seconda giornata del gruppo I), potrebbe essere rinviata per ragioni di ordine pubblico. I motivi che potrebbero portare a tale decisione sono da ricercare in una lettera inviata dalla polizia alla Federazione calcistica albanese nella quale, si legge, le forze dell’ordine affermano di non riuscire a garantire l’adozione di adeguate misure di sicurezza prima, durante e dopo il match. La gara si giocherebbe a porte chiuse, ma a preoccupare le autorità locali è l’area che circonda lo stadio dove sono presenti bar e ristoranti che – non essendo previste in Albania particolari misure di restrittive anti Covid – resteranno aperti. L’eventuale annullamento del match avrebbe secondo la Federcalcio albanese "conseguenze catastrofiche per l'immagine del Paese, della nazionale e in generale del calcio albanese".