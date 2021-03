Germania, un giocatore positivo ma si gioca

Un giocatore della nazionale tedesca è risultato positivo al Covid-19. Si tratta dell'attaccante del Moenchengladbach Jonas Hoffmann, che è ora in quarantena così come Halstenberg del Lipsia (per contatto diretto). La partita di questa sera contro l’Islanda comunque si giocherà

La federcalcio tedesca ha comunicato che un giocatore della nazionale di Joachim Löw è risultato positivo al coronavirus. Si tratta dell'attaccante del Moenchengladbach Jonas Hoffmann, asintomatico e subito isolato dal gruppo. In quarantena anche Marcel Halstenberg del Lipsia per contatto diretto. La partita di questa sera contro l’Islanda in programma alle 20.45 a Duisburg e valida per le qualificazioni Mondiali comunque si giocherà regolarmente, anche in considerazione dei risultati negativi del nuovo giro di tamponi fatto questa mattina.

Oliver Bierhoff, direttore sportivo dei tedeschi, ha spiegato: “E’ una brutta notizia che arriva così poco prima della partita, ma siamo comunque tranquilli, perché abbiamo preso tutte le misure necessarie. Naturalmente seguiremo tutte le indicazioni delle autorità sanitarie”.