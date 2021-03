Mancini: "Primo tempo perfetto, ma la ripresa..."

Perfetta nel primo tempo, rivedibile nel secondo. Per il commissario tecnico Roberto Mancini è un' Italia dal doppio volto quella che ha vinto per 2-0 contro l 'Irlanda del Nord nel primo match del girone di qualificazione ai Mondiali 2022: "Il primo tempo è stato perfetto, avremmo potuto segnare di più e le giocate erano veloci - spiega il ct azzurro ai microfoni della Rai - Nel secondo tempo potevamo fare meglio, ma dopo cinque mesi ci può stare". Tre punti che consentono all'Italia di proseguire la striscia di risultati positivi, adesso giunta a ventitré partite: "L'Irlanda è una squadra fisica, se avessimo fatto qualche altro gol avremmo sofferto un po' meno ".

"Siamo felici per Immobile. Guerini? Una tragedia immane"

Mancini si è soffermato anche sui singoli parlando di Immobile, tornato al gol dopo un digiuno di un mese e mezzo: "Per un attaccante è fondamentale segnare. Ha fatto un'ottima partita, poteva fare anche un altro gol. Siamo felici per lui e speriamo che gli altri attaccanti possano fare altrettanto. Pellegrini e Locatelli? Hanno fatto un'ottima partita". Il commissario tecnico ha dedicato un pensiero anche a Daniel Guerini, il giovane della Lazio Primavera scomparso in un incidente stradale: "Quello che è accaduto è una tragedia immane. Queste cose non possono e non devono mai succedere. Per noi è un grande dispiacere".