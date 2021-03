Un allenamento durato soltanto mezzora, quello della Spagna alla Dinamo Arena di Tbilisi, in Georgia, dove domenica (ore 18:00) si giocherà la sfida tra le due nazionali per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Il motivo è un blackout, che ha impedito ai giocatori ospiti di proseguire la seduta, già interrotta in precedenza a causa di due invasori di campo che sono stati fermati poco prima di arrivare a contatto con gli spagnoli. Il buio dunque ha convinto Luis Enrique a far rientrare anticipatamente la squadra negli spogliatoi, che fino a quel momento aveva fatto un po' di torello e qualche esercizio col pallone. Il programma prevedeva una sessione di partitine a campo ridotto e tiri in porta.