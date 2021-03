Domenica ricca di sfide nelle qualificazioni ai Mondiali 2022, iniziata con la vittoria della Francia in Kazakistan. Spagna sullo 0-0 in Georgia, stesso punteggio dell'Inghilterra contro l'Albania di Edy Reja. In contemporanea anche Danimarca-Moldavia, sul 2-0 con gol di Damsgaard, e Armenia-Islanda 0-0. In serata nel gruppo dell'Italia, impegnata in Bulgaria, da seguire Svizzera-Lituania, mentre la Germania è di scena in Romania

KAZAKISTAN-FRANCIA 0-2: LA CRONACA DEL MATCH