A Sochi vince la squadra del Ct Cherchesov, forte della doppietta di Dzyuba che va in gol al 26' e al 35'. Tre punti importanti per il Gruppo H. Nell'altro anticipo il Montenegro ha battuto Gibilterra 4-1 (nessun giocatore di Serie A nelle due nazionali) nel match giocato a Podgorica valido per il Gruppo G: reti di Beciraj al 26', momentaneo pareggio su rigore di Styche al 30' e poi i gol di Simic al 43', Tomasevic al 53' e Jovetic all'80'.