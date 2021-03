Nella sfida valida per le qualificazioni Mondiali tra i padroni di casa e il Belgio, Dries Mertens è stato costretto a uscire al 56' a causa di un infortunio. L'attaccante azzurro è caduto male dopo uno scontro di gioco con Provod, e sembrava aver un problema alla spalla sinistra (che già in passato gli aveva creato problemi). Dopo l'impatto, Mertens è rimasto a terra per qualche istante per poi alzarsi dolorante. Il giocatore del Napoli è uscito dal campo tenendosi la spalla sinistra, lasciando spazio a Leandro Trossard per la parte finale della partita che poi è finita 1-1 grazie al gol segnato da Romelu Lukaku. Secondo quanto filtra dal ritiro della sua nazionale, però, non si tratterebbe di nulla di preoccupante ma solo di una sostituzione per precauzione. Il Belgio sarà impegnato ora martedì contro la Bielorussia per il terzo turno di qualificazioni a Qatar 2022.