Danimarca, capitan Kjaer scatenato negli spogliatoi. VIDEO

Un video pubblicato dal profilo Instagram della federazione danese mostra la carica del capitano: il difensore rossonero negli spogliatoi si scatena dopo il successo ottenuto a Vienna nella terza giornata delle qualificazioni per i mondiali 2022. Un poker che ha visto come protagonista assoluto l'attaccante del Bologna Skov Olsen, autore di una doppietta. Nel 4-0 finale è andato a segno anche l'atalantino Maehle

I numeri della Danimarca iniziano a impressionare. Dopo il debutto a Tel Aviv, con il successo per 2-0 su Israele, la nazionale capitanata dal rossonero Kjaer si è imposta 8-0 sulla Moldavia (doppietta del blucerchiato Damsgaard) e ieri ha calato il poker a Vienna battendo 4-0 l'Austria. Il bilancio è di 14 reti fatte senza averne incassata nemmeno una: Schmeichel mantiene l'imbattibilità e gli "italiani" si divertono. Tra i nazionali danesi che giocano in Serie A, oltre al difensore rossonero, ci sono il nerazzurro Eriksen, il terzino dell'Udinese Stryger Larsen, Damsgaard, l'atalantino Maehle e il 21enne Skov Olsen, che nel Bologna si alterna a Orsolini.

La Danimarca vede i Mondiali

La Danimarca, a punteggio pieno nel gruppo F, guida il girone a quota 9 punti davanti a Scozia (5), Israele, Austria (4), Isole Far Oer e Moldavia (1). I successi esterni in Israele e in Austria fanno ben sperare per una qualificazione serena, il Qatar si avvicina. E i festeggiamenti nello spogliatoio dopo il 4-0 rifilato all'Austria fanno ben intendere che Kjaer e compagni fanno sul serio.