Disavventura per Luis Enrique nel prepartita di Spagna-Kosovo, partita di qualificazione ai Mondiali 2022 giocata a Siviglia e vinta per 3-1 dalle Furie Rosse. Come riportato da Cadena SER, il Ct spagnolo è arrivato in ritardo allo stadio La Cartuja. La causa? Un guasto meccanico, che ha costretto Luis Enrique a rimanere bloccato nell'ascensore dell'hotel che ospitava la nazionale spagnola per circa un'ora con sei membri dello staff tecnico. Il guasto ha richiesto del tempo per essere risolto e ha costretto il Ct a muoversi dopo la squadra, partita invece in pullman.