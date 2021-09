Gli Azzurri, dopo la vittoria degli Europei, tornano in campo alle 20.45 a Firenze per la quarta giornata delle qualificazioni a Qatar 2022. Un solo cambio in difesa per Roberto Mancini rispetto alla squadra che ha trionfato a Wembley: Acerbi è favorito su Bastoni per sostituire Chiellini

Dopo le ‘notti magiche’ di Euro 2020, l'Italia di Roberto Mancini torna in campo a Firenze per proseguire il suo cammino di qualificazione verso Qatar 2022. Gli Azzurri campioni d'Europa, grazie ai 9 punti conquistati in tre partite, sono primi nel gruppo C davanti alla Svizzera che ha tre lunghezze e una gara in meno. Nella quarta giornata l'Italia affronterà alle 20.45 la Bulgaria, ferma a un solo punto (0-0 contro l'Irlanda del Nord il 31 marzo). Un'opportunità per allungare anche l'incredibile striscia record di 37 partite di fila senza sconfitte (28 successi e 9 pareggi), avviata in Italia-Ucraina 1-1 del 10 ottobre 2018. "Nel calcio ci sta anche di perdere, ma speriamo sarà dopo il 2022", ha ammesso in conferenza stampa il ct azzurro, che spera ora di aver aperto definitivamente un nuovo ciclo dopo la delusione della mancata qualificazione al Mondiale di Russia 2018.