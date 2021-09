Prima uscita ufficiale della Nazionale campione d'Europa. Mancini conferma nove undicesimi dei titolari della finale di Wembley: c'è Acerbi in difesa al posto di Chiellini e Florenzi sulla destra per Di Lorenzo. Tridente Chiesa, Immobile, Insigne. Azzurri a punteggio pieno nel gruppo C di qualificazioni ai Mondiali con 9 punti, a 1 la Bulgaria. In caso di vittoria o pareggio l'Italia eguaglierebbe la striscia europea di imbattibilità di 35 partite della Spagna (2007-2009)