Qualificazioni mondiali, le partite di oggi

Tornano in campo le nazionali per la quarta giornata delle qualificazioni al Mondiale in Qatar 2022. 13 le gare in programma quest’oggi, tra queste da segnalare l’impegno del Portogallo contro l’Irlanda, così come quello della Francia contro la Bosnia. Sfida tutta da seguire anche quella tra Russia e Croazia. Ricordiamo che le dieci vincitrici dei gironi si qualificano al Mondiale del 2022, che si svolgeranno dal 21 novembre al 18 dicembre in Qatar; per gli spareggi dal 24 al 29 marzo, alle dieci seconde classificate dei gironi si aggiungeranno le due migliori vincitrici dei gironi nella classifica generale della Nations League 2020/21