Il difensore centrale della Juventus ha raccontato l'amicizia con il compagno di ruolo dell'Inter, nonostante in Nazionale siano spesso in ballottaggio per un posto da titolare: "Chi non gioca deve sempre supportare l'altro e io lo farò. Il nostro obiettivo è arrivare al Mondiale e ogni faida personale non aiuterebbe"

Grandi rivali in campionato con le maglie di Inter e Juventus, Stefan De Vrij e Matthis De Ligt sotterrano l'ascia di guerra quando vestono i colori arancioni della nazionale olandese. Un rapporto di grande amicizia il loro, che va oltre alla rivalità calcistica delle due squadre di club che rappresentano e che non è intaccata nemmeno dal continuo ballottaggio tra i due per un posto da titolare nella selezione allenata da Van Gaal. Nell'ultima gara di qualificazione ai Mondiali (vinta per 4-0 nella serata di sabato), sono stati schierati entrambi dal primo minuto, ma il centrale della Juventus non ha dubbi sul comportamento suo e di Stefan in caso di panchina per l'altro. Così ha parlato al termine della gara: "E' un bene che ci sia rivalità, poi è l'allenatore a decidere chi gioca. Stefan è in grande forma, quello che non gioca deve supportare l'altro. E io lo farò sempre. Penso che Stefan farebbe lo stesso con me. È importante aiutare il propio compagno, anche se parti dalla panchina. Il nostro obiettivo è raggiungere la Coppa del Mondo, dobbiamo essere tutti uniti per questo e quindi le faide personali non aiuterebbero".