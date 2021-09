Un'assenza in occasione della gara del girone di qualificazione a Qatar 2022 della sua nazionale statunitense contro il Canada (terminata 1-1, ndr), che Weston McKennie ha spiegato attraverso il proprio profilo Instagram. "Purtroppo sono stato escluso dalla partita per aver violato le norme del protocollo anti-Covid : mi scuso per il mio comportamento, spero di tornare presto con il resto della squadra", così McKennie si è espresso riguardo ai motivi della sua esclusione, senza entrare nello specifico del perchè non sia stato preso in considerazione per il match contro il Canada. Anche il commissario tecnico Gregg Berhalter , intervistato a fine partita, non è sceso nei dettagli ma si è limitato a dire che " Resta da vedere il suo reintegro per la sfida di mercoledì contro l'Honduras".

Non è la prima volta per McKennie

Per McKennie non si tratta del primo episodio simile: già nello scorso mese di aprile venne escluso dalla Juventus in occasione del derby contro il Torino per aver organizzato una cena nella propria abitazione, andando in contrasto con le norme anti-Covid del momento. Insieme a lui, non vennero convocati anche Dybala e Arthur, entrambi presenti alla cena a casa McKennie. Per tutti e tre la punizione fu una multa e appunto l'esclusione dalla lista dei convocati per una partita, tornando poi regolarmente a disposizione di Pirlo per la seguente sfida contro il Napoli.