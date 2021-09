Qualificazioni mondiali: le partite di oggi

Tredici partite in programma che coinvolgono i gruppi A, D, F, G e H. Riflettori puntati sulla Francia che ha un solo risultato a disposizione contro la Finlandia dopo i pareggi contro Bosnia e Ucraina. Torna in campo il Portogallo di Ronaldo, impegnato contro l'Azerbaijan

Inizia oggi il terzo e ultimo turno dei match europei di qualificazione ai Mondiali in programma nel mese di settembre. Sono tredici le partite in programma che coinvolgono cinque gruppi (A, D, F, G e H). Il Portogallo, alle ore 18.00, aprirà il programma in casa dell'Azerbaijan: i lusitani cercano la terza vittoria consecutiva e si affideranno a Cristiano Ronaldo, diventato il miglior marcatore della storia delle nazionali con 111 gol.

Nel gruppo D occhi puntati sulla Francia che ospiterà la Finlandia. Gli uomini di Deschamps devono vincere per tenere gli scandinavi a distanza visto che hanno due partite in meno e solo quattro punti di distacco. Nel gruppo F la Danimarca, contro Israele, va a caccia della sesta vittoria consecutiva che metterebbe una serie ipoteca sulla qualificazione a Qatar 2022. Scontro al vertice anche nel gruppo G tra Olanda e Turchia: proverà ad approfittarne la Norvegia, impegnata contro Gibilterra. Nel gruppo H, infine, prosegue la lotta a distanza tra Croazia e Russia che affronteranno Slovenia e Malta.