Sono otto gli 'italiani' nella lista dei convocati del ct dell'Argentina Lionel Scaloni per le partite di ottobre contro Paraguay, Uruguay e Perù, valide per le qualificazioni mondiali. Nell'elenco figura anche il nome di Paulo Dybala, uscito per un infortunio muscolare durante la gara contro la Sampdoria e sui cui tempi di recupero si è espresso nel post partita Massimiliano Allegri, spiegando come la Joya rientrerà in campo soltanto dopo la sosta. Evidentemente però in Argentina vogliono verificare di persona l'evolversi della situazione e così hanno deciso di chiamarlo per le gare di ottobre. Gli altri sette sono gli interisti Lautaro Martinez e Correa, l'atalantino Musso, i viola Nico Gonzalez e Martinez Quarta, l'esterno dell'Udinese Molina e il bolognese Nico Dominguez.