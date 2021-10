Qualificazioni mondiali: le partite di oggi

Quest'oggi ripartano le qualificazioni Mondiali con 11 gare in programma tutte valide per il settimo turno: il programma completo delle sfide odierne

Venerdì calcistico nel segno delle nazionali impegnate nelle gare di qualificazione al prossimo campionato Mondiale che si giocherà in Qatar nel 2022. Quest’oggi prende il via il settimo turno: 11 le gare in programma, tra queste anche Germania-Romania e Lettonia-Olanda. Settimana giornata di qualificazione Mondiale che proseguirà domani, quando si disputeranno altri quattordici incontri. Il calendario completo delle gare di oggi.