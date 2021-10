Roberto Mancini dovrà fare a meno di Marco Verratti per la sfida contro la Svizzera del prossimo 12 novembre. Il centrocampista italiano, infatti, ha riportato un problema muscolare che lo terrà lontano dal campi di gioco per un mese. Sono questi, infatti, i tempi di recupero evidenziati dal report medico pubblicato dal Paris Saint-Germain in merito alle condizioni del centrocampista italiano, uscito anzitempo nella gara di campionato pareggiata contro l’Olympique Marsiglia la scorsa domenica. "In seguito a un colpo all'anca sinistra subito durante l’ultima partita, Marco Verratti ha riportato una profonda lesione dei muscoli obliqui. Si prevede un'indisponibilità di 4 settimane a seconda dell'evoluzione dell’infortunio", si legge nel comunicato. In questo periodo, il Psg giocherà tre partite di campionato e due di Champions (Verratti sarà sicuramente out contro il Lipsia), il 24 novembre invece è prevista quella contro il Manchester City. L’infortunio del centrocampista rappresenta anche un problema anche per la Nazionale: Roberto Mancini, infatti, non potrà contare sul centrocampista per la sfida contro la Svizzera del 12 novembre a Roma, decisiva per il primo posto nel girone di qualificazione al prossimo Mondiale.