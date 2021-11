La situazione nel girone

leggi anche

I convocati di Mancini per Svizzera e Irlanda Nord

L'Italia si presenta alle ultime due partite del Gruppo C di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 al primo posto, appaiata alla Svizzera. Gli azzurri di Roberto Mancini comandano infatti il girone con 14 punti e con una differenza reti di +11, rispetto ai +9 degli uomini di Petkovic. Inevitabile quindi che lo scontro diretto di venerdì all'Olimpico diventi decisivo, visto che sarà la differenza reti il primo criterio utilizzato in caso di arrivo a pari punti e non il risultato nello scontro diretto, per il raggiungimento del primo posto. Soltanto una squadra avrà infatti accesso immediato ai Mondiali, mentre la seconda classificata dovrà affrontare l'incognita degli spareggi. L'Italia sarà dunque chiamata a vincere contro la Svizzera, anche se in ogni caso il verdetto finale sarà rimandato alla sfida di lunedì contro l'Irlanda del Nord. In caso di successo con la Svizzera, agli Azzurri basterà un pari a Belfast, altrimenti sarà tutto nuovamente in bilico, con la differenza reti che potrebbe tornare nuovamente in gioco. Ultimo appuntamento di lunedì, che vedrà la Svizzera impegnata in casa contro la Bulgaria, in contemporanea con Irlanda del Nord-Italia.