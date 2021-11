La Nazionale è arrivata alla stazione di Roma Termini, accolta da un gruppo di tifosi. In testa al gruppo azzurro c’erano Fausto Salsano e Attilio Lombardo, con amplificatore in mano e la canzone "Notti magiche". La squadra di Mancini, divisa in tre gruppi, si è diretta subito all’ospedale pediatrico "Bambino Gesù". Poi alle 19:30 il rientro al Parco dei Principi e la cena prima di andare a dormire: venerdì 12 novembre è in programma la delicata sfida contro la Svizzera in chiave qualificazione al Mondiale 2022