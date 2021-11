"Ho sensazioni positive. C'è equilibrio tra tutte le componenti , un po' come è sempre stato da quando è arrivato il mister". Esordisce così Leonardo Bonucci nella conferenza stampa di presentazione di Italia-Svizzera . Venerdì sera all'Olimpico le due nazionali si affonteranno per conquistare la testa del gruppo C, valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2022 e il difensore azzurro mantiene alta la guardia: " Quello che abbiamo vissuto nel 2017 ci è rimasto dentro , come tutte le esperienze che ti lasciano qualcosa, sia in positivo che in negativo. Prima della finale non eravamo né agitati né ansiosi, e dobbiamo vivere di quelle emozioni".

Bonucci: "Polemiche sugli infortuni? Mancano di rispetto"

Bonucci, poi, spende due parole sulle polemiche che ci sono state attorno al suo infortunio e a quello di Chiellini: "Non le abbiamo commentate, le poche righe che abbiamo letto ci hanno fatto sorridere. Si tratta di polemiche che mancano di rispetto non solo al giocatore, ma anche all'essere umano. Sono tornato ad allenarmi mercoledì con la squadra, sabato ero un po' affaticato. Giochiamo per dare sempre il massimo, non mi sono mai tirato in dietro e ho sempre dato la mia disponibilità. È sempre giusto esserci, in un modo o nell'altro". In chiusura il difensore bianconero parla degli spareggi che arriverebbero in caso di mancato primo posto nel girone: "Pensiamo prima alla partita con la Svizzera e a fare una grande prestazione, poi ci concentreremo sull'Irlanda del Nord di lunedì prossimo per chiudere il discorso".