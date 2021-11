McKennie-gol, gli Stati Uniti battono il Messico

Vittoria e primato, tutto in una notte. È il colpo degli Stati Uniti che al TQL Stadium di Cincinnati hanno battuto per 2-0 il Messico nella settima giornata delle qualificazioni mondiali nordamericane. Un incontro che ha certificato l'ottimo stato di forma di Weston McKennie . Il centrocampista della Juventus, a segno contro Sassuolo e Verona prima della sosta, ha siglato la seconda rete statunitense, finalizzando un azione partita dai suoi piedi a centrocampo. Per McKennie si tratta di un ritorno al gol con gli Stati Uniti : l'ultima rete in nazionale risale al 7 giugno 2021, nella finale della CONCACAF Nations League, sempre contro il Messico.

La situazione nel girone

leggi anche

Si fermano Dybala e Bentancur: Juve in apprensione

A sette partite dalla fine, gli Stati Uniti sono in testa alla classifica con 14 punti, insieme al Messico. Le due nazioni hanno un punto di vantaggio sul Canada che ha piegato per 1-0 la Costa Rica con il gol di Jonathan David. Vittoria in rimonta, invece, per Panama contro l'Honduras: un 3-2 maturato nell'ultimo quarto d'ora con i gol di Waterman, Yanis e Davis. Panama si trova attualmente al quarto posto, con 11 punti. Un piazzamento che garantirebbe il play-off interzona per un posto in Qatar.