Mancini: "Momento no? Meglio ora che ai Mondiali"

Il giorno dopo Irlanda del Nord-Italia è quello dei bilanci, ma anche dei propositi per il futuro. Inutile guardare al passato, ora bisogna pensare con fiducia ai playoff di marzo, ultima chance che gli azzurri hanno per volare ai prossimi Mondiali in Qatar. Resta fiducioso Roberto Mancini: "È un giorno particolare, pensavamo di essere già qualificati ma dobbiamo accettare il verdetto del campo anche quando è negativo - le parole del Ct al Social Football Summit – Ce la giocheremo perché abbiamo ancora delle chance, ma quella contro l'Irlanda del Nord è stata una delle partite più difficili della mia gestione. Ci sono momenti in cui le cose non vanno bene nonostante si dia il massimo, però continuo ad essere fiducioso. Comunque nelle ultime 40 partite abbiamo subito una sola sconfitta, dobbiamo sempre pensare in positivo. Poi, se doveva esserci un momento in cui le cose non dovevano andare bene, meglio questo che a inizio marzo o al Mondiale. La squadra è ottima, non ha vinto un Europeo per caso. Abbiamo vinto meritatamente anche contro squadre più forti, ma ci sono momenti in cui non si riesce a dare il 100%".