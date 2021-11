Il sistema di teste di serie (tra cui l'Italia)



Queste dodici squadre sono divise in due urne: teste di serie e non teste di serie. Le sei teste di serie sono le sei migliori seconde dei gironi di qualificazione al Mondiale (decise per punti fatti nel proprio gruppo e altri criteri successivi, come la differenza reti, i gol fatti ecc). Le squadre delle due urne saranno accoppiate per dar vita a una semifinale secca: le teste di serie, e quindi anche l'Italia, giocheranno questa semifinale di spareggio in casa.