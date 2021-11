Venerdì a Zurigo si terrà il sorteggio degli spareggi che portano al Mondiale in Qatar. Disponibili ancora tre posti, con 12 squadre in lizza, tra cui l'Italia, certa di giocare in casa la semifinale contro una tra Austria, Repubblica Ceca, Macedonia del Nord, Polonia, Turchia e Ucraina. Ecco la guida e tutto quello che c'è da sapere Condividi

Passa dagli spareggi la strada dell'Italia verso i Mondiali del Qatar 2022. Dopo la cocente delusione del 2° posto nel girone, con il sorpasso della Svizzera proprio nell'ultima giornata, gli azzurri di Roberto Mancini sono costretti a giocarsi tutto in due partite. Rispetto a quanto visto nel 2017 nell'infausto doppio confronto con la Svezia, i playoff hanno un nuovo formato: semifinale e finale in gara secca, in un mini torneo a eliminazione diretta con quattro squadre coinvolte. L'Italia, essendo in prima fascia, ha garantito la possibilità di giocare la semifinale in casa, mentre per l'eventuale finale tutto sarà in mano al destino e a un ulteriore sorteggio.

Quando si terrà il sorteggio? Il sorteggio per determinare gli incontri degli spareggi per la qualificazione delle ultime squadre europee che andranno alla Coppa del Mondo 2022 in Qatar, si terrà a Zurigo, in Svizzera, venerdì 26 novembre alle 17:00.

Chi partecipa al sorteggio? Fascia 1 : Italia , Portogallo, Russia, Scozia, Svezia, Galles

: , Portogallo, Russia, Scozia, Svezia, Galles Fascia 2: Austria, Repubblica Ceca, Macedonia del Nord, Polonia, Turchia, Ucraina

Come vengono assegnati i 3 pass per il Mondiale? I tre slot europei che non sono stati assegnati al termine della fase a gironi della competizione preliminare, verranno decisi da tre mini tornei di spareggio ai quali parteciperanno complessivamente 12 squadre. Alle dieci seconde dei gironi delle qualificazioni europee, si sono aggiunte due squadre in base al ranking complessivo della Nations League 2020/21: Austria e Repubblica Ceca. Nello specifico, questi posti sono andati alle due squadre più in alto nel ranking tra le vincitrici dei gironi di Nations League che non si sono qualificate direttamente alla fase finale. Si gioca in gara secca, semifinale e finale.

Come funziona il sorteggio Le sei migliori seconde della fase a gironi delle qualificazioni europee, Italia compresa, sono in prima fascia e giocheranno la semifinale di spareggio in casa. Le altre sei invece sono in seconda fascia. lI sorteggio distribuirà le sei della prima fascia nelle semifinali 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e le designerà come squadre di casa. Il sorteggio poi assegnerà le squadre della seconda fascia agli accoppiamenti delle semifinali una alla volta, con alcune restrizioni (ad esempio Ucraina e Russia non potranno essere accoppiate tramite sorteggio). Le semifinali 1 e 2 vanno al percorso A degli spareggi, le semifinali 3 e 4 al percorso B e le semifinali 5 e 6 al percorso C. Per determinare chi tra le vincitrici delle semifinali giocherà in casa la finale, verrà effettuato un sorteggio aggiuntivo per ogni percorso.