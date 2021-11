Alle 17 a Zurigo il sorteggio degli spareggi del Mondiale 2022 in Qatar: l'Italia di Roberto Mancini conoscerà l'avversaria della semifinale e la potenziale rivale della finale. Azzurri teste di serie, ma sicuri di giocare in casa solo la prima partita. Il sorteggio in diretta sul nostro liveblog, commenti in diretta su Sky Sport 24

Il giorno è arrivato. A Zurigo è in programma alle ore 17 il sorteggio per gli spareggi del Mondiale: l'Italia conoscerà così le avversarie nella sua corsa al Qatar 2022. I tre slot europei che non sono stati assegnati al termine della fase a gironi della competizione preliminare, verranno decisi da tre mini tornei di spareggio ai quali parteciperanno complessivamente 12 squadre, con semifinale e finale in gara secca. L'Italia, essendo testa di serie, è certa di giocare in casa la semifinale contro una tra Austria, Repubblica Ceca, Macedonia del Nord, Polonia, Turchia e Ucraina. Per capire chi giocherà in casa l'eventuale finale, invece, sarà necessario un ulteriore sorteggio.