Mancini: "Spareggio? Abbiamo buone possibilità"

Continuano a lottare Lewis Hamilton e Max Verstappen, che sul circuito di Jeddah, alla penultima gara stagionale, si giocano quasi uno spareggio per stabilire chi sarà il Campione del Mondo della Formula 1. In Arabia ad assistere al testa a testa tra l'inglese e l'olandese c'è anche Roberto Mancini, che il prossimo marzo dovrà fare i conti con un altro spareggio, quello per la qualificazione a Qatar 2022. A tal proposito il commissario tecnico azzurro si è detto fiducioso per i prossimi impegni della sua squadra: "Ci siamo complicati un po' la vita, vedremo a marzo cosa succederà. Non sarà semplice, ma secondo me abbiamo buone possibilità". Mancini, in seguito, spende due parole anche su uno degli argomenti principali delle ultime uscite dell'Italia, la questione relativa all'attaccante centrale e le possibilità di vedere Scamacca tra i convocati: "Abbiamo dei ragazzi giovani che possono crescere per il futuro. Ora c'è Immobile, che è uno dei giocatori che segna di più. Nelle ultime partite siamo stati sfortunati che ha sempre avuto problemi fisici".