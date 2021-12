La Figc ha scelto lo stadio Renato Barbera come sede dell’importantissima sfida di spareggio Mondiale verso Qatar 2022. Il presidente Gravina: "Chiudiamo una stagione straordinaria. Ricominciamo da Palermo per costruire un evento importante". Per gli Azzurri sarà la 16^ partita a Palermo: 13 vittorie, un pareggio e una vittoria i precedenti

Palermo, per crederci ancora. E per iniziare un cammino difficile, ma che dovrà portare la Nazionale di Roberto Mancini a Qatar 2022. La Figc ha scelto lo stadio "Renato Barbera" come sede della sfida dei playoff Mondiali tra l’Italia e la Macedonia del Nord in programma giovedì 24 marzo (ore 20.45). Lo ha annunciato il presidente Figc Gabriele Gravina: "Ci siamo confrontati con Roberto Mancini e abbiamo scelto Palermo. Vogliamo costruire, a cominciare da stasera, un evento importante, coinvolgendo la città di Palermo, coinvolgendo l’Italia. Con questo 2021- ha aggiunto il numero uno del nostro calcio - abbiamo intenzione di chiudere una stagione straordinaria culminata con la vittoria dell’Europeo. Ora iniziamo una nuova fase, ricominciando da Palermo".