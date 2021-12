Il difensore azzurro a Raisport sulle gare del prossimo marzo valevoli per l'accesso ai Mondiali del 2022: "Quello che è successo in autunno ci servirà da lezione. I miei figli non hanno mai visto l'Italia a un Mondiale. Voglio fargli un regalo... "

"Voglio fare un regalo ai miei figli, non hanno mai visto l'Italia a un Mondiale". E' questa la volontà di Leonardo Bonucci, che è già focalizzato sui prossimi spareggi di marzo valevoli per conquistare il pass per Qatar 2022. "Ai miei compagni ho detto che i giorni che ci dividono dai playoff dovranno essere sempre migliori - continua il giocatore della Juventus ai microfoni di Rai Sport. Quando ci ritroveremo a marzo sono sicuro che quello che è successo in autunno ci servirà da lezione e disputeremo due grandi prestazioni".