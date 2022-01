Una buona notizia per l'Italia di Roberto Mancini in vista dei playoff di qualificazione ai prossimi Mondiali di Qatar 2022. La Fifa, accogliendo una richiesta presentata dalla Uefa, ha infatti deciso di cancellare tutte le ammonizioni pendenti. Non ci saranno diffidati dunque tra gli azzurri, che il prossimo 24 marzo dovranno affrontare a Palermo la Macedonia del Nord e che, in caso di successo, troveranno nella finale decisiva per la qualificazione - in programma il 29 marzo - la vincente del match tra Portogallo e Turchia.